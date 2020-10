RAI 3 – “ CHI L’HA VISTO? “ * PUNTATA DEL 21 OTTOBRE 2020, « IL PROGRAMMA CONTINUA AD OCCUPARSI DI GIGGINO WIFI » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Chi l’ha visto? St 2020/21 – Puntata del 21/10/2020. C’è una svolta nella vicenda di Lucia, morta in ospedale con la milza lacerata. Le sue figlie si erano rivolte alla trasmissione per capire cosa fosse successo e “Chi l’ha visto?” propone l’intervista in esclusiva che l’inviato Giuseppe Pizzo aveva fatto all’uomo che poi è stato arrestato. Il programma continua ad occuparsi di Giggino wifi: il ragazzo del video a Novara è Luigi Celentano? Si parla delle nuove segnalazioni arrivate dai telespettatori di quella zona. Inoltre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

