RAI 2 – “ VOLEVO FARE LA ROCKSTAR “ * EP 10 PUNTATA DEL 27 NOVEMBRE 2029, « OLIVIA HA FINALMENTE CHIARI I SUOI SENTIMENTI, » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Volevo fare la rockstar. St 1 Ep 10 – Scelte difficili. Olivia ha finalmente chiari i suoi sentimenti, ma un’ombra dal suo passato incombe sulla sua vita e la mette in crisi. Nel frattempo, Eros è nel panico totale perché Martina ha scoperto il suo segreto e non sa cosa fare. Le gemelle hanno litigato, tanto da dividersi la cameretta, ma non sanno che a breve le attende una notizia inaspettata.

