RAI 2 – ‘ ROCCO SCHIAVONE ‘ * EP 1 PUNTATA DEL 2 SETTEMBRE 2019, « LA VITA VA AVANTI » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Rocco Schiavone. St 3 Ep 1 2019 La vita va avanti. Rocco è di nuovo ad Aosta, ormai solo, a fare i conti con quello che è successo: il suo migliore amico Sebastiano è agli arresti domiciliari, Furio e Brizio non lo chiamano più, Caterina, di cui si era innamorato, si è rivelata una spia. A Rocco è rimasta solo Marina, che ancora di tanto in tanto torna a fargli compagnia, e il suo vicino di casa Gabriele. E poi, ovviamente, il suo lavoro che lo porta ad investigare su un delitto avvenuto in Valpelline. Ma Schiavone non ha più voglia di indagare.

