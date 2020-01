RAI 2 – “ IL CACCIATORE “ * ST 1 – EP 9 PUNTATA DEL 3 GENNAIO 2020, « SAVERIO E MAZZA HANNO NEL MIRINO TONY CALVARUSO E IL SUO NEGOZIO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il Cacciatore. St 1 Ep 9 – La tana del bianconiglio. Saverio e Mazza hanno nel mirino Tony Calvaruso e il suo negozio. Seguendolo individuano il palazzo in cui, con tutta probabilità, si nasconde Bagarella. La notizia getta Mazza nel caos: quel palazzo è proprio davanti a casa sua. Tony sospetta che il boss si stia preparando a lasciare Palermo e, in preda all’ansia sul suo futuro, trova il coraggio di chiedere a Don Luchino cosa abbia in mente.

