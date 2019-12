RAI 2 – “ 9-1-1 “ * ST 1 – EP 4 PUNTATA DEL 30 DICEMBRE 2019, « UN INCIDENTE AEREO A LOS ANGELES RICHIEDE IL LAVORO DI TUTTA LA SQUADRA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

St 1 Ep 4 – Legami di famiglia. TELEFILM 9-1-1 – Emergenze – Lasciar andare – Legami di famiglia – Il giorno peggiore di sempre – – La detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede… – Un incidente sulle montagne russe lascia Buck in una situazione traumatica. Athena e Hen rispondono ad una chiamata riguardo all’attacco di un cane “indiavola to”… – Il team viene messo a dura prova quando Chimney viene gravemente ferito in un incidente automobilistico. Athena si occupa delle conseguenze del tentativo di suicidio della figlia… – Un incidente aereo a Los Angeles richiede il lavoro di tutta la squadra. Athena prende azioni drastiche per la protezione di sua figlia, ma viene limitata a compiti d’ufficio… Con Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark, Aisha Hinds Kennet.

PROGRAMMA ADATTO AD UNA VISIONE CONGIUNTA CON UN ADULTO

