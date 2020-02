RAI 1 – “ UNA STORIA DA CANTARE  “ * PUNTATA DEL 22 FEBBRAIO 2020, « MINA, UNA DELLE GRANDI STELLE DELL’UNIVERSO DELLA MUSICA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Una Storia da Cantare. St 2020 – Una Storia da Cantare – Mina. In diretta dall’Auditorium Rai di Napoli Rai1 presenta Una Storia da Cantare – Mina – Una leggenda, una voce senza tempo, una delle grandi stelle dell’universo della musica, una donna straordinaria: Mina è tutto questo e molto altro ancora e ”Una Storia da Cantare”, proverà a raccontarne il mito. Per festeggiare il suo compleanno in una grande festa di musica, con le sue canzoni più belle di ieri e di oggi. Narrata da Enrico Ruggeri con Bianca Guaccero..

