RAI 1 – “ UN PASSO DAL CIELO “ * EP 19 PUNTATA DEL 14 NOVEMBRE 2019, « VINCENZO è GRAVEMENTE FERITO E VIENE PORTATO D’URGENZA IN OSPEDALE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Un passo dal cielo. St 5 Ep 19 – Il figlio – Parte 1. Vincenzo è gravemente ferito e viene portato d’urgenza in ospedale per essere operato. Francesco ritiene che i mandanti dell’agguato siano Moser e, in seconda battuta, Kroess e per questo decide di convocare l’uomo per sottoporlo all’ennesimo interrogatorio e mettergli pressione. In assenza di Nappi, è Huber a occuparsi di fare le domande.

