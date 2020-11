RAI 1 – “ ULISSE: IL PIACERE DELLA SCOPERTA “ * PUNTATA DEL 4 NOVEMBRE 2020, « CLEOPATRA, LA REGINA CHE SEDUSSE ROMA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Ulisse: il piacere della scoperta. St 2018 – Cleopatra, la regina che sedusse Roma.

Questa seconda puntata della serie sarà dedicata ad una delle figure femminili più famose e affascinanti della storia: la regina Cleopatra. Alberto Angela guiderà i telespettatori in un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta del mondo all’epoca di Cleopatra, descrivendo le tappe fondamentali della sua esistenza e quegli eventi che cambiarono per sempre il destino della storia, contribuendo alla nascita del grande Impero Romano.

Nessuna donna del mondo antico ha esercitato sui contemporanei, così come sui posteri, una seduzione tanto forte come Cleopatra: l’ultima sovrana del potente dominio egizio. Partendo dal Colosseo, simbolo della civiltà romana, attraversando l’antico Egitto e l’antica Roma e facendo tappa al Museo Egizio di Torino, Alberto Angela ricostruirà la vita e la storia dell’ultima regina d’Egitto, una donna la cui esistenza ha segnato il passaggio fondamentale tra la fine della repubblica di Roma e la nascita dell’Impero. Ad affiancare Alberto Angela in questo appassionante viaggio ci sarà Gigi Proietti, il quale darà voce ai grandi protagonisti della storia di Cleopatra descrivendone le esistenze e le emozioni.

