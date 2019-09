RAI 1 – ‘ ULISSE – IL PIACERE DELLA SCOPERTA ‘ * PUNTATA DEL 21 SETTEMBRE 2019: « GERUSALEMME AI TEMPI DI GESù » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Ulisse: il piacere della scoperta. St 2019/20 Gerusalemme ai tempi di Gesù – 21/09/2019. Nella prima puntata, Alberto Angela accompagnerà i telespettatori in un viaggio eccezionale: Gerusalemme ai tempi di Gesù. Seguendo il filo narrativo della storia di Gesù, così come viene presentata dai Vangeli e dalla tradizione, si scoprirà Israele come era in quegli anni e si conosceranno i personaggi storici che l’hanno forgiata.

A partire da Erode il grande, sul finire del cui regno nacque Gesù, con le numerose testimonianze architettoniche che ha lasciato nel territorio: dalla fortezza di Masada alla città di Cesarea Marittima, dalla sontuosa tomba dell’Herodion al Tempio, sino al suo successore, Erode Antipa, al cui nome è legata la storia di Salomè. Si indagherà la morte di Giovanni Battista e le vicende del complicato processo a Gesù. Si incontrerà Ponzio Pilato, una figura rimasta enigmatica a causa delle poche testimonianze storiche a disposizione.

LINK VIDEO