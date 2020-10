RAI 1 – “ ULISSE – IL PIACERE DELLA SCOPERTA “ * PUNTATA DEL 21 OTTOBRE 2020, « KENNEDY – L’UOMO CHE HA FATTO SOGNARE L’AMERICA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Ulisse: il piacere della scoperta Kennedy – L’uomo che ha fatto sognare l’America – In questa puntata “Ulisse” ci porta nel cuore di una famiglia di immigrati venuta dall’Irlanda, approdati negli Stati Uni ti, in grado di prendere in mano le redini di una nazione, gli Stati Uniti. E’ la storia di un uomo che ha affascinato le masse conquistando uomini, donne e molto potere; la sua fama ancora oggi fa discutere seducendo e facendo appassionare grandi biografi: è John Fitzgerald Kennedy. Un programma di Alberto Angela Scritto con Aldo Piro, Fabio Buttarelli, Ilaria Degano, Barbara Gallavotti, Vito Lamberti, Emilio Quinto A cura di Lucia Madia e Caterina Del Papa Produttore esecutivo Anna Maria Tiberi Regia di Gabriele Cipollitti 4^ puntata..

