RAI 1 – “ TOSCA “ * PUNTATA DEL 7 DICEMBRE 2019, « DAL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO LA SERATA INAUGURALE  » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Tosca (Teatro alla Scala). Dal Teatro alla Scala di Milano Rai Cultura e Rai Uno presentano Serata Inaugurale “Tosca” – Nella Roma del 1800 dopo il fallimento della Repubblica Romana, le vite del pittore Mario Cavaradossi e della sua amante Tosca, incrociano Cesare Angelotti, patriota fuggito dalle carceri del Papa. Sulle tracce del fuggiasco c’è il capo della polizia pontificia, barone Scampia che, innamorato di Tosca, approfitta della situazione per conquistare la donna: fa uccidere Angel otti e in cambio dell’amore di Tosca finge di far fucilare Cavaradossi.

Tosca uccide quindi il barone e corre da Cavaradossi per avvertirlo che la sua fucilazione è una finzione ma lo trova davvero morto e inseguita dai soldati per la morte di Scarpia, s i getta disperata dal castello. Melodramma in tre atti Libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa Musica di Giacomo Puccini Con Anna Netrebko, Francesco Meli, Luca Salsi, Carlo Cigni, Alfonso Antoniozzi, Carlo Bosi, Giulio Mastrototaro, Ernesto Panariello Coro e Orchestra del Teatro alla Scala Con la partecipazione del Coro di Voci Bianche dell’Accademia Teatro alla Scala Maestro del Coro e del Coro di Voci Bianche Bruno Casoni Direttore Riccardo Chailly Regia Teatrale di Davide Livermore Produttore esecutivo Elena Beccalli Regia Televisiva di Patrizia Carmine..

