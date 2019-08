RAI 1 – ‘ Techetechetè ‘ * PUNTATA DEL 3 AGOSTO 2019, « Note di donna – Le Signore della Canzone » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Techetechetè. St 2019 Note di donna – Le Signore della Canzone. Una puntata di Techetechetè dedicata a quasi settantanni di voci e parole di donna. Nel 1951 va in scena il primo Festival di Sanremo, vinto da Nilla Pizzi con Grazie dei fiori. Regina indiscussa della canzone italiana, è stata la prima grande interprete della moderna musica leggera. Le Signore della Canzone Italiana riuscivano a far vibrare le storie d’amore che autori esperti le cucivano addosso, facendole proprie e plasmandole con le loro voci magiche. Sono le voci sensuali e potenti di Jula De Palma, di Mina, di Milva, Iva Zanicchi e Ornella Vanoni, quella aristocratica di Milly e quella magica di Caterina Valente.

Quelle rivoluzionarie di Caterina Caselli, Nada e Patty Pravo, quelle di sensazionali adolescenti come Gigliola Cinquetti, Rita Pavone e Donatella Moretti e di provocanti interpreti come Marisa Sannia e Carmen Villani. Ma con gli anni arrivano le donne che vogliono raccontarsi senza più veli, attraverso parole di altri, come Mia Martini, Loredana Bertè, Rossana Casale, Loretta Goggi, Anna Oxa e Gabriella Ferri o attraverso le loro, come le cantautrici Paola Turci, Grazia Di Michele, Irene Grandi, Carmen Consoli, Alice, Tosca, Teresa De Sio e Mariella Nava. E poi due voci che sembrano provenire dallo spazio, quelle di Giuni Russo e di Antonella Ruggiero e anche quella dell’interprete per eccellenza della canzone d’autore italiana: Fiorella Mannoia. E poi le dive del nuovo millennio, artiste che sempre più spesso non vogliono rinunciare a scrivere in proprio, a raccontarsi, a decidere con quali parole rivestire la musica che offrono al pubblico: Giorgia, Laura Pausini, Emma, Arisa, la figlia d’arte Irene Fornaciari, capace di emozionare l’Ariston con l’accompagnamento. Una pattuglia agguerrita che si sta imponendo con grande vigore, scrivendo le nuove pagine della musica italiana, quella bella che non ha alcun bisogno di ulteriori distinzioni. In coda, l’ultima grande diva della musica italiana e internazionale: Dalida.

