RAI 1 – ‘ TALE E QUALE SHOW ‘ * TERZA PUNTATA DEL 27 SETTEMBRE 2019, « EVA GRIMALDI NEI PANNI DI GRACE JONES, FRANCESCO MONTE INTERPRETA ED SHEERAN » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Tale e Quale Show. St 2019 Puntata del 27/09/2019. La terza puntata della nuova edizione dello show musicale condotto da Carlo Conti in cui 12 celebrities si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Chi riuscirà a trionfare in questo terzo appuntamento? Gli abbinamenti sono davvero intriganti e promettono non solo grande spettacolo, ma anche parecchie emozioni.

Flora Canto sarà alle prese con Anna Tatangelo, Sara Facciolini imiterà Jennifer Lopez, Eva Grimaldi vestirà i panni di Grace Jones, Jessica Morlacchi avrà le sembianze di Laura Pausini, Lidia Schillaci se la vedrà con Elisa, Davide de Marinis sarà Edoardo Bennato, Tiziana Rivale si metterà alla prova con Patty Pravo, Gigi & Ross si trasformeranno in Ornella Vanoni e Gino Paoli (il voto sarà uno solo per tutti e due), Francesco Monte interpreterà Ed Sheeran, Francesco Pannofino ricorderà il mito swing di Fred Buscaglione, Agostino Penna tenterà il bis con i Gipsy Kings e David Pratelli proporrà Pippo Franco.

