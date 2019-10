RAI 1 – “ TALE E QUALE SHOW “ * PUNTATA DEL 25 OTTOBRE 2019, « I PROTAGONISTI GIUDICATI DA LORETTA GOGGI, GIORGIO PANARIELLO E VINCENZO SALEMME » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Tale e quale Show – St 2019 – Puntata del 25/10/2019. Con la settima puntata di “Tale e Quale Show” prende il via il torneo dei campioni. Infatti, dopo la proclamazione del “Campione di Tale e Quale Show 9ª edizione” avvenuta una settimana fa con il trionfo di Agostino Penna, nei prossimi tre appuntamenti (fino a venerdì 8 novembre) ci sarà in palio il prestigioso titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2019”. Protagonisti, all’interno degli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, i migliori 3 uomini e le migliori 3 donne di quest’ultima nona edizione (Agostino Penna, Francesco Monte, Davide de Marinis, Lidia Schillaci, Jessica Morlacchi, Tiziana Rivale) e i migliori del 2018 (Antonio Mezzancella, Massimo Di Cataldo, Giovanni Vernia, Roberta Bonanno, Alessandra Drusian, Vladimir Luxuria). Il mood del programma, sempre leader degli ascolti del prime time del venerdì sera, resta immutato: i 12 artisti dovranno immedesimarsi in tutto e per tutto nei big della musica nazionale e internazionale chiamati a “riprodurre”. Come di consueto, i protagonisti saranno giudicati da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. E, in questa settima puntata, ci sarà anche un giurato d’eccezione: l’attore Alessandro Siani.

LINK VIDEO