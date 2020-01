RAI 1 – “ PORTA A PORTA “ * PUNTATA DEL 21 GENNAIO 2020, « IN STUDIO NICOLA ZINGARETTI E GIORGIA MELONI  » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Porta a porta. St 2019/20 – Puntata del 21/01/2020. Nicola Zingaretti, segretario del PD, e Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, intervistati da Bruno Vespa. Porta a Porta – Programma di informazione e approfondimento sull’attualità politica e sociale, sui grandi fatti di cronaca e di costume c on ospiti politici, esperti e giornalisti, protagonisti della cronaca e dello spettacolo, chiamati a confrontarsi in studio sui diversi temi proposti nelle puntate.

LINK VIDEO