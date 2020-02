RAI 1 – “ PASSAGGIO A NORD OVEST“ * PUNTATA DEL PRIMO FEBBRAIO 2020, « RAVENNA, PESCATORI DI PERLE E PASTORI NOMADI  » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Passaggio a Nord Ovest. St 2019/20 – Ravenna, pescatori di perle e pastori nomadi. Insieme ad Alberto Angela, andremo alla scoperta di Ravenna. Sorta in un ambiente poco ospitale, fu caratterizzata dalla presenza del sale, l’oro bianco. Per questo motivo Augusto fece in modo che Classe, il porto di Ravenna, diventasse la base della flotta militare destinata al controllo del Mediterraneo orientale. – Nello scenario magico dei Mari del Sud, seguiremo i pescatori di perle della regione australiana di Kimberly nella loro caccia giornaliera. – Secondo i pastori nomadi, l’uomo cresce camminando e Kabo Ana, pastore di etnia Wodaabe, lo sa bene…

