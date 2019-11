RAI 1 – “ PASSAGGIO A NORD-OVEST “ * PUNTATA DEL 9 NOVEMBRE 2019, « COSA SI MANGIAVA A POMPEI PRIMA DELL’ERUZIONE? » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Passaggio a Nord-Ovest – Questi gli argomenti di puntata: – Cosa si mangiava a Pompei prima dell’eruzione? Per scoprirlo, ci recheremo, insie me ad Alberto Angela, nel Laboratorio di Ricerche Applicate che si trova all’interno degli scavi archeologici di Pompei, dove vengono analizzati reperti appena ritrovati. – Attraverso documenti storici e testimonianze dirette dei protagonisti, rac conteremo la storia del muro di Berlino, nato nella notte tra il 12 e il 13 agosto del 1961; un evento che ha separato il mondo e l’Europa in due blocchi fino al suo abbattimento, avvenuto 28 anni dopo. – Ogni anno, in occasione dell’ultima luna, l a più grande città del nord della Thailandia, Chiang Mai, si trasforma in un centro spirituale… Un programma di Alberto Angela e di Gianpaolo Tessarolo, Emilio Quinto con la collaborazione di Patrizia Limongi A cura di Maria Alessandra Canonico Produttore esecutivo Emanuela Capo Regia di Gianpaolo Tessarolo.

LINK VIDEO