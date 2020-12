RAI 1 – “ PASSAGGIO A NORD OVEST “ * PUNTATA DEL 5 DICEMBRE 2020, « ALBERTO ANGELA CI GUIDERÀ NELLA BASILICA DI SAN PIETRO IN VINCOLI, A ROMA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Passaggio a Nord-Ovest – Questi gli argomenti di puntata: – Alberto Angela ci guiderà nella basilica di San Pietro in Vincoli, a Roma, per am mirare da vicino una delle opere più travagliate di Michelangelo: il Mosè. – Chi erano le Gladiatrici? Donne guerriere, che come gli uomini combattevano nelle Arene dell’Impero Romano. – In una piccola e sconosciuta cittadina del Michigan, negl i Stati Uniti, le porte della Charles W. Howard Santa Claus School sono aperte a tutti coloro che hanno da sempre sognato di diventare un Babbo Natale modello. – La nave Tahit Nui, circondata da una distesa d’acqua dai colori incredibili, è in esplo razione nell’Arcipelago delle Isole Australi, un gruppo di isole remote dove sembra che il tempo si sia fermato. Un programma di Alberto Angela con la collaborazione di Gianpaolo Tessarolo, Emilio Quinto con la collaborazione di Patrizia Limongi A cura di Maria Alessandra Canonico Produttore esecutivo Emanuela Capo Regia di Gianpaolo Tessarolo..

