RAI 1 – “ PASSAGGIO A NORD-OVEST “ * PUNTATA DEL 31 OTTOBRE 2020, « ALLA SCOPERTA DI RAVENNA E LA COMUNITà MONTANA DEI GòRAL » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Passaggio a Nord-Ovest – Questi gli argomenti di puntata: – Insieme ad Alberto Angela, andremo alla scoperta di Ravenna. Sorta in un ambiente poco ospitale, fu caratterizzata dalla presenza del sale, l’oro bianco. – Isolati, freddi e difficilmente accessibili, i villaggi siberiani soffrono di una carenza di assistenza sanitaria. Per risolvere questo problema, il governo Russo ha creato d ei convogli sanitari, veri ospedali viaggianti, che sono in grado di assicurare l’assistenza sanitaria. – Nella regione montuosa del Podhale, al confine tra Slovacchia e Polonia, vivono antiche comunità montane, in polacco “Gòral”, che hanno conser vato tradizioni, usi e costumi particolari, oltre a una lingua diversa dal polacco ufficiale. Un programma di Alberto Angela con la collaborazione di Gianpaolo Tessarolo, Emilio Quinto con la collaborazione di Patrizia Limongi A cura di Maria Alessandra Canonico Produttore esecutivo Emanuela Capo Regia di Gianpaolo Tessarolo..

