RAI 1 – “ PASSAGGIO A NORD OVEST “ * PUNTATA DEL 30 GENNAIO 2021, « ALLA SCOPERTA DI UN VERO GIOIELLO, UN TEATRO ALL’ITALIANA IN MINIATURA CUSTODITO TRA I MONTI DELL’APPENNINO TOSCANO » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Passaggio a Nord-Ovest – Questi gli argomenti di puntata: – Alberto Angela ci guiderà alla scoperta di un vero gioiello, un teatro all’italiana in miniatura custodito tra i monti dell’appennino toscano che sfiora Lucca. – La Canadian Pacific Railway ha recuperato il treno a vapore “2816” che ci accompagnerà in uno spettacolare viaggio attraverso le meraviglie naturali del Canada, riperco rrendo le tappe della costruzione di una delle più leggendarie ferrovie del pianeta. – Lo scrittore irlandese Bram Stoker ha ambientato il suo Dracula nell’Europa dell’Est, ma un professore di Oxford, John Blair, ha trovato nelle sepolture medievali in Inghilterra degli indizi che possono offrire indicazioni sulla formazione dei miti dei vampiri. Un programma di Alberto Angela con la collaborazione di Gianpaolo Tessarolo, Emilio Quinto con la collaborazione di Patrizia Limongi A cura di Maria Alessandra Canonico Produttore esecutivo Emanuela Capo Regia di Gianpaolo Tessarolo..

