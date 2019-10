RAI 1 – “ PASSAGGIO A NORD-OVEST “ * PUNTATA DEL 26 OTTOBRE 2019, « LA STATUA DEL “PUGILE IN RIPOSO”, FEDERICO II, GIOVANNI DI LUSSEMBURGO E GIOVANNA D’ARCO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Passaggio a Nord-Ovest. St 2018/19 – La statua del “Pugile in riposo”, Federico II, Giovanni di Lussemburgo e Giovanna d’Arco.

Insieme ad Alberto Angela, si conoscerà un vero gioiello dell’arte antica: la statua chiamata “Pugile in riposo”, oggi conservata al museo Nazionale Romano, a palazzo Massimo a Roma. Capolavoro dell’arte greca del I° secolo A.C., adornava probabilmente le terme di Costantino e, per livello artistico e importanza, è paragonabile ai celebri bronzi di Riace. Prosegue il viaggio nel mondo dei cavalieri.

Ad accompagnare figure storiche, come Federico II, Giovanni di Lussemburgo e Giovanna d’Arco. Dalle rievocazioni delle antiche armature alla citazione dei componimenti dell’amor cortese, si scoprirà un mondo ancora profondamente radicato nell’immaginario e che continua ad affascinare. Sullo spettacolare scenario del Monte Everest, una spedizione cerca di far luce sul destino di due scalatori che potrebbero essere stati i primi a raggiungere la vetta più alta del mondo. In Indonesia, si conosceranno da vicino i Dabìmabel, che fanno parte dell’etnia Dani. I membri di questo popolo vivono ancora secondo usi e pratiche rimasti immutati dall’Età della Pietra. Lontani dalla civiltà, i membri del villaggio vivono di quello che la terra gli offre, lottando per restare legati alle loro radici e alle loro tradizioni.

