RAI 1 – “ PASSAGGIO A NORD OVEST “ * PUNTATA DEL 25 LUGLIO 2020, « DAL CANADA ALL’ISOLA DI IDRA» ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Passaggio a Nord Ovest. St 2019/20 – Dal Canada all’isola di Idra. Insieme ad Alberto Angela proseguiamo il viaggio in Canada. Dallo spettacolo mozzafiato delle Montagne Rocciose, tra foreste sconfinate, laghi turchesi, imponenti ghiacciai e vette maestose, alla celebre “Dinosaur Hall” del Royal Tyrrell Museum di Drumheller, con i suoi oltre 40 scheletri di dinosauri ricostruiti, questo paese ci regala, ogni volta, sorprendenti emozioni. Idra è una piccola isola, a due ore di navigazione da Atene, dove il tempo sembra essersi fermato. È classificata come monumento nazionale e, sia nelle costruzioni che nelle ristrutturazioni, tutto è rigorosamente controllato. Questo ha permesso di conservare lo splendore dei suoi edifici, testimoni dell’epoca in cui era l’isola dei grandi armatori.

