RAI 1 – “ PASSAGGIO A NORD OVEST “ * PUNTATA DEL 20 GIUGNO 2020, « LE MERAVIGLIE ARTISTICHE DI VICENZA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Passaggio a Nord Ovest. St 2019/20 – Le meraviglie artistiche di Vicenza – Insieme ad Alberto Angela, visiteremo una delle meraviglie artistiche di Vicenza: il teatro Olimpico. Disegnato dal Palladio pochi mesi prima della sua morte, fu realizzato dal figlio Silla che lo consegnò alla città nel 1583. – In Giordania, un’equipe di archeologi, geologi e ingegneri idraulici cercherà di chiarire alcuni misteri che ancora avvolgono la città di Petra, come l’esistenza di una vasta rete idrica. – Nel mondo esistono ancora luoghi in cui la possibilità di ricevere un’istruzione è complessa e difficoltosa. In queste zone gli sforzi che i bambini fanno per raggiungere il proprio banco di scuola sono commoventi.

