RAI 1 – “ PASSAGGIO A NORD-OVEST “ * PUNTATA DEL 2 NOVEMBRE 2019, « ALBERTO ANGELA CI PORTA ALLA SCOPERTA DI CASTEL DEL MONTE, IN PUGLIA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Passaggio a Nord-Ovest – Alberto Angela ci guiderà alla scoperta di Castel Del Monte, in Puglia. La fortezza, fatta erigere da Federico II nel 124 0, domina, come una corona di pietra, l’altopiano delle Murge Occidentali. Per la sua bellezza architettonica, che coniuga diversi elementi stilistici, Castel Del Monte è un vero esempio di architettura medievale ed è stato per questo annoverato tra i si ti Unesco. Un programma di Alberto Angela e di Gianpaolo Tessarolo, Emilio Quinto con la collaborazione di Patrizia Limongi A cura di Maria Alessandra Canonico Produttore esecutivo Emanuela Capo Regia di Gianpaolo Tessarolo.

LINK VIDEO