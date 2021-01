RAI 1 – “ PASSAGGIO A NORD OVEST “ * PUNTATA DEL 2 GENNAIO 2021, « ALBERTO ANGELA CI GUIDERÀ ALL’INTERNO DEL TEATRO BOLSHOI » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Passaggio a Nord-Ovest – Questi gli argomenti di puntata: – Alberto Angela ci guiderà all’interno del Teatro Bolshoi. Percorrendo gli spettacolari interni del Teatro, le sale delle prove e gli ambienti riccamente decorati, viaggeremo indietro nel tempo e nella storia dei ballerini e dei cantanti che si sono esibiti al Teatro. – Guidati dall’egittologo inglese Chris Naunton, cercheremo un a risposta definitiva ad alcuni interrogativi che ancora avvolgono il ritrovamento della mummia di Tutankhamon. – Oggi, i cimiteri di auto stanno scomparendo uno dopo l’altro e, per qualcuno, quell’insieme di carcasse di carrozzerie arrugginite è come un piccolo patrimonio che rischia di svanire per sempre. Un programma di Alberto Angela con la collaborazione di Gianpaolo Tessarolo, Emilio Quinto con la collaborazione di Patrizia Limongi A cura di Maria Alessandra Canonico Produttore esecutivo Emanuela Capo Regia di Gianpaolo Tessarolo.

