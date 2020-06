RAI 1 – “ PASSAGGIO A NORD OVEST “ * PUNTATA DEL 13 GIUGNO 2020, « DAL MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO AL NINE MILES CANYON » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Passaggio a Nord Ovest. St 2019/20 – Dal Museo Nazionale Ferroviario al Nine Miles Canyon. Insieme ad Alberto Angela andremo a Pietrarsa, vicino Napoli, punto di arrivo de lla prima ferrovia costruita in Italia, nell’ottobre del 1839. – Il paleontologo statunitense Paul Bahn ci conduce alla scoperta del Nine Miles Canyon, nello Stato americano dello Utah, dove gli archeologi hanno rinvenuto più di 10.000 incisioni sulle pareti dei canyon, attribuite alle prime tribù che abitarono questi luoghi. – Nel mondo esistono ancora luoghi in cui la possibilità di ricevere un’istruzione è complessa e difficoltosa. In queste zone gli sforzi che i bambini fanno per raggiungere il proprio banco di scuola sono commoventi..

