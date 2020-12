RAI 1 – “ OVERLAND “ * PUNTATA DEL 28 DICEMBRE 2020, « GROENLANDIA – TRA GIGANTI DI GHIACCIO E ANTICHE LEGGENDE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Overland. Groenlandia: tra giganti di ghiaccio e antiche leggende. Continuano i viaggi di Overland! Approdiamo in Groenlandia, nel famosissimo Ilulissat Icefiord, l’insenatura ghiacciata d alla quale nasce gran parte degli iceberg che si trovano nell’Oceano Atlantico. Scopriremo insieme questi giganti della natura e resteremo affascinati di fronte alla loro imponenza. Conosceremo la storia dell’antica popolazione indigena degli Inuit, anche attraverso leggende e fiabe ancestrali, per comprendere quali siano i valori e le esperienze che si tramandano di generazione in generazione. Una produzione Overland Network Realizzazione di Filippo e Beppe Tenti Delegato Rai Milvia Licari…

