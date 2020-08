RAI 1 – “ OVERLAND “ * PUNTATA DEL 24 AGOSTO 2020, « ISLANDA: L’ISOLA DEL GHIACCIO E DEL FUOCO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Overland. St 2020 – Islanda: l’isola del ghiaccio e del fuoco. Lasciamo la Svezia per dirigerci in Islanda, ed esplorare questa terra di geyser e vulcani dove la natura sembra regnare ancora incontrastata, nonostante negli ultimi 40 anni laghi o distese di blocchi frammentati abbiano preso il posto di enormi distese di ghiaccio. Visiteremo l’Isola in due episodi: la perlustreremo in lungo e in largo a bordo di due veicoli 4×4, e dalla cima dei vulcani alle profondità della faglia terrestre che separa la placca euroasiatica da quella americana. Resteremo allibiti dal desolante paesaggio di Ok, il primo ghiacciaio estinto, e dall’imponente forza dei geyser che sprigionano energia davan ti alle nostre telecamere.

