RAI 1 – “ OGNUNO è PERFETTO “ * EP 2 PUNTATA DEL 16 DICEMBRE 2019, « NONOSTANTE QUALCHE INIZIALE ESITAZIONE, SBOCCIA FINALMENTE L’AMORE TRA RICK E TINA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Ognuno è perfetto. St 1 Ep 2. Nonostante qualche iniziale esitazione, sboccia finalmente l’amore tra Rick e Tina. Rick è sempre più felice e si mostra persino sereno rispetto alla separazione dei genitori. Per un’occasione professionale, infatti, Alessia parte per San Diego. Miriam nel frattempo combatte nel cda con una proposta per salvare il reparto packaging e riesce a vincere.

