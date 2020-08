RAI 1- “ NON DIRLO AL MIO CAPO “ * PUNTATA DEL 23 AGOSTO 2020: « MASSIMO SCOPRE CHE è STATO ENRICO A DIFENDERE IL CONDUCENTE CHE MOLTI ANNI PRIMA HA INVESTITO E UCCISO I SUOI GENITORI »

Non dirlo al mio capo. St 2 Ep 11 – Fantasmi e miraggi. Massimo scopre che è stato proprio Enrico a difendere il conducente che molti anni prima ha investito e ucciso i suoi genitori e, turbato, lo affronta. Ma quando Cassandra finisce in guai seri e rischia di essere accusata di spaccio di stupefacenti si prodiga per aiutarla insieme a Lisa e allo stesso Enrico.

