RAI 1 – “ NON DIRLO AL MIO CAPO “ * PUNTATA DEL 16 AGOSTO 2020, « LISA SUPERA L’ESAME E DECIDE CHE è ARRIVATO IL MOMENTO DI RESTITUIRE LE QUOTE DELLO STUDIO AD ENRICO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Non dirlo al mio capo. St 2 Ep 10 – Voce del verbo amare. Dopo aver studiato anche di notte, Lisa supera l’esame e decide che è arrivato il momento di restituire le quote dello studio ad Enrico, da cui non vede l’ora di separarsi definitivamente. Nel frattempo, Diego torna sui suoi passi e fa una proposta sconvolgente a Lisa.

