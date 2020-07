RAI 1 – “ NON DIRLO AL MIO CAPO “ * PUNTATA DEL 12 LUGLIO 2020, « OCCHIO PER OCCHIO, CUORE PER CUORE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Non dirlo al mio capo. St 1 Ep 11 – Occhio per occhio, cuore per cuore. Lisa ha estinto la sua ipoteca sulla casa ma quando tutto sembra andare per il meglio, arriva una sorpresa.Mia intanto cerca di farsi perdonare da Romeo con l’aiuto di Perla che non sembra così pronta a partire con Rocco.

