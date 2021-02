RAI 1 – “ MINA SETTEMBRE “ * ST 1 EP 8 PUNTATA DEL 31 GENNAIO 2021, « LIVIA UN’ACCUMULATRICE SERIALE SEPOLTA IN CASA CHE RISCHIA LO SFRATTO, LA DISTRAE DAI SUOI TURBAMENTI AMOROSI » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Mina Settembre. St 1 Ep 8 – Solitudine. Il caso di Livia, un’accumulatrice seriale sepolta in casa che rischia lo sfratto, distrae momentaneamente Mina dai suoi turbamenti amorosi. Per sistemare la situazione stavolta chiede aiuto al Generale, vicino di casa e acerrimo nemico di Olga. Il coinvolgimento dell’uomo manda su tutte le furie la madre di Mina, che non le risparmia critiche velenose.

LINK VIDEO