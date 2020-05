RAI 1 – “ MERAVIGLIE “ * PUNTATA DEL 6 MAGGIO 2020, « UN VIAGGIO NEL GENIO ITALIANO, DA ROMA A MANTOVA PER POI GIUNGERE NELLA SPLENDIDA COSTIERA AMALFITANA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Meraviglie- St 2019 – Un viaggio nel genio italiano: da Roma a Mantova. Un viaggio nel genio italiano attraverso le epoche, le culture e gli stili che hanno caratterizzato il nostro territorio. Prima tappa, Mantova, uno dei principali centri rinascimentali italiani, con il suo Palazzo Te, affrescato dall’artista Giulio Romano, il Palazzo ducale e la Camera degli sposi dipinta da Andrea Mantegna. Alberto Angela si sposta in Piazza Navona a Roma, accompagnato dai ricordi d’infanzia di Gigi Proietti, per poi giungere nella splendida Costiera Amalfitana, a passeggio tra il Duomo di Amalfi, simbolo della potenza marinara dell’Italia medievale e la Baia, alla scoperta di un vero e proprio sito archeologico sommerso. Come testimone, Renzo Arbore che racconterà il suo intimo ricordo della fiorente costiera.

