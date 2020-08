RAI 1 – “ L’ITALIA NON FINISCE MAI “ * PUNTATA DELL’8 AGOSTO 2020, « LA PUGLIA ATTRAVERSO UNO DEI LUOGHI PIù SUGGESTIVI DELLA NOSTRA BELLA ITALIA, LA VALLE D’ITRIA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

L’Italia non finisce mai. Valle d’Itria – Puglia. Rai1 presenta L’Italia non finisce mai Valle d’Itria – Puglia – Questo sabato, Michele Dalai con Mia Canestrini e Mariasole Bianco saranno i protagonisti della terza puntata del nuovo p rogramma di Rai1 L’Italia non finisce mai.

Raggiungeremo la Puglia e attraverseremo uno dei luoghi più suggestivi della nostra bella Italia: la Valle d’Itria. Una puntata straordinaria, tra natura, passeggiate in bicicletta, animali curiosi e un mare c ristallino. E’ l’Italia che non finisce mai di stupirti! Conduce Michele Dalai con Mariasole Bianco e Mia Canestrini Un programma di Angelo Mellone, Camillo Scoyni, Andrea Caterini, Danilo Di Termini, Manuel Fondato, Geri Morellini, Luisa Grisanti, Angelica Marotta, Carola Ortuso, Andrea Pasquini, Flavia Piccinni e Sabrina Zappetta Produttore esecutivo Ivano Servi Regia di Andrea Pasquini.

