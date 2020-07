RAI 1 – “ L’ITALIA CHE NON FINISCE MAI “ * PUNTATA DEL 25 LUGLIO 2020, « NAPOLI E DINTORNI, DAI SENTIERI DEL MONTE FAITO ALLA COSTIERA AMALFITANA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

L’Italia che non finisce mai. Napoli e dintorni. Rai1 presenta L’Italia che non sai – Napoli e dintorni – Prende il via un nuovo programma di Rai1 ”L’Italia che non sai”. L’obiettivo è quello di raccontare un’Italia splendida e spesso sconosciuta, scoprendo il patrimonio diffuso del nostro Bel Paese, attraverso nuove strade e suggestioni. La prima puntata è dedicata alla Campania. Federica De Denaro in questa puntata ci offrirà un percorso familiare e urbano alla scoperta di Napoli e dei Campi Flegrei, Michele Dalai che incarna la figura dell’esploratore, percorrerà i sentieri del Monte Faito e della Costiera Amalfitana, mentre Mia, ci guiderà nella dimensione più selvaggia e incontaminata di questo territorio. Conducono Michele Dalai, Federica De Denaro con Mia Canestrini Un programma di Angelo Mellone, Camillo Scoyni, Danilo Di Termini, Manuel Fondato, Geri Morellini, Luisa Grisanti, Angelica Marotta, Andrea Caterini, Carola Ortuso, Andrea Pasquini, Flavia Piccinni e Sabrina Zappetta Produttore esecutivo Ivano Servi Regia di Lorenzo Di Majo.

LINK VIDEO