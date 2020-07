RAI 1 – “ LINEA VERDE TOUR “ * PUNTATA DEL 4 LUGLIO 2020, « PROTAGONISTA DELLA PRIMA PUNTATA LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde Tour. St 2020 – La provincia autonoma di Bolzano. Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone alla ricerca di particolari inediti delle più belle regioni italiane. Protagonista della prima puntata la provincia autonoma di Bolzano ed i suoi straordinari panorami, una natura ancora intatta, un vero e proprio paradiso. Ed ancora l’enogastronomia altoatesina che risente piacevolmente dell’influsso della cultura tedesca e italiana. “Linea Verde Tour” è un progetto che si prefigge di dare alle regioni uno spazio narrativo per raccontare in profondità territori ricchi di storia e tradizioni, miti e leggende. Un’occasione per affrontare i temi della ecosostenibilità e della biodiversità, per un turismo che permetta una esperienza immersiva nella natura. Un turismo ecosostenibile per preservare culture, ambiente ed economie..

LINK VIDEO