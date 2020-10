RAI 1 – “ LINEA VERDE TOUR “ * PUNTATA DEL 3 OTTOBRE 2020, « LA VAL DI NON (TRENTINO) TRA STORIA, NATURA E LUOGHI DELLO SPIRITO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde Tour. St 2020 – La Val di Non tra storia, natura e luoghi dello spirito. Eremi, castelli, laghi cristallini e malghe di montagna. E naturalmente mele, il prodotto simbolo di questo territorio. È dedicata alla Val di Non la nuova puntata di Linea Verde Tour. Un viaggio in compagnia di Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone Calabrese che ci portano in Trentino per conoscere una delle valli più fertili e suggestive dell’intero arco alpino. Dal lago di Tovel, magnifico specchio d’acqua incastonato tra le montagne, Federico andrà a scoprire la natura incantata del Parco Nazionale dell’Adamello-Brenta.

Salirà poi in alta quota, a oltre 1700 metri, per trovare rifugio in una tipica malga di montagna aperta in ogni stagione dell’anno, la Malga di Cloz. Infine lo vedremo addentrarsi in canoa nelle strette gole del torrente Novella, uno dei canyon più profondi d’Italia, con le alte pareti di dolomia che si gettano a strapiombo nell’acqua. Giulia si fermerà invece a conoscere i capolavori edificati dell’uomo nel corso dei secoli.

Salirà in cima all’eremo di San Romedio, il sito religioso più conosciuto e venerato di tutto il Trentino, per poi visitare un antico maniero che conserva ancora intatto il fascino dei tempi passati, il Castello di Thun. A Peppone il compito di svelare il lato goloso del territorio. A Romallo andrà a scoprire il meleto più antico d’Italia, con piante che superano i cento anni di età, e i prodotti che hanno reso famosa questa valle: le mele Dop della Val di Non. Sarà infine uno chef stellato a trasformare questi prodotti eccellenti in autentiche delizie per il palato.

