RAI 1 – “ LINEA VERDE RADICI “ * PUNTATA DEL 4 LUGLIO 2020, « ALLA SCOPERTA DEL TRENTINO, DALLO SPETTACOLARE LAGO DI TOVEL A QUELLO DI MOLVENO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde Radici. St 2020 – Alla scoperta del Trentino. Nella prima puntata con Federico Quaranta si va in Trentino alla scoperta dello spettacolare lago di Tovel e del bosco incantato del Parco Adamello Brenta. Ed ancora il lago di Molveno, tra i simboli della regione, dove il conduttore a bordo di un pedalò elettrico sottolineerà la ripartenza dell’attività turistica. Sarà una immersione totale nella natura, la visita di Federico Quaranta in una officina botanica dove ci fa scoprire le proprietà benefiche delle erbe selvatiche e del Pino Mugo in particolare. Questo romantico viaggio nel cuore della tradizione trentina prosegue con una passeggiata nel borgo di Malè senza dimenticare i sapori della cucina povera ma sostanziosa, influenzata da tante culture diverse. I saluti finali saranno da una delle cime più affascinanti delle Dolomiti: Cima Tosa, una vetta di oltre tremila metri dalla quale si gode un indescrivibile panorama a 360 gradi..

