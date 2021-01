RAI 1 – “ LINEA VERDE RADICI “ * PUNTATA DEL 30 GENNAIO 2021, «MARCHE, TRA MARE E TERRA: IL MONTE CONERO » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Linea Verde Radici. St 2020/21 – Marche, tra mare e terra: il Monte Conero. “Un mare diverso da tutti i mari della terra”. Con le parole di Guido Piovene, Angela Rafanelli va alla scoperta del Monte Conero, nelle Marche. L’ottava puntata di “Linea Verde Radici” ci guida in un suggestivo viaggio tra mare e terra. Angela andrà a conoscere il lavoro sul mare in inverno in compagnia di Romano e Mario, pescatori di Numana da cinque generazioni.

Poi salirà a cavallo sul Parco del Conero, per osservare dall’alto le spettacolari falesie a strapiombo. Si sposterà quindi nell’entroterra per scoprire la misteriosa Osimo sotterranea, una fitta rete di cunicoli che si snoda sotto le strade cittadine, mentre ad Offagna potrà osservare il volo di aquile e altri rapaci che solcano i cieli, quando sotto le mura della rocca si riuniscono gli appassionati dell’antica arte della falconeria. Ma le Marche sono anche la capitale mondiale della fisarmonica. Tappa allora a Castelfidardo, dove Angela conoscerà il lavoro degli artigiani di strumenti a mantice e ascolterà il suono degli organetti sullo sfondo di paesaggi incantati. E per gli appassionati di buona cucina, una gustosa ricetta marchigiana tra terra e mare, preparata dallo chef Walter Borsini per gli spettatori di “Linea Verde Radici”.

LINK VIDEO