RAI 1 – “ LINEA VERDE RADICI “ * PUNTATA DEL 16 GENNAIO 2021, « UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI GARDA, DELLE SUE ISOLE AL VITTORIALE DI D’ANNUNZIO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde Radici. St 2020/21 – Il lago di Garda. Un viaggio alla scoperta del lago di Garda, delle sue isole, del suo mondo sottomarino e dei paesaggi che fanno da cornice, all’insegna dei versi di Gabriele D’Annunzio. Nella puntata di “Linea Verde Radici” dedicata alla Lombardia, Angela Rafanelli conduce il telespettatore sulla Rocca di Manerba e negli incredibili sentieri, a strapiombo sul lago di Garda, che percorrerà in compagnia di un ospite d’eccezione: lo chef e conduttore Marco Bianchi.

Il suo viaggio ci porta anche nella splendida Isola del Garda dove scopriremo una natura intatta in cui è immersa una villa in stile neogotico veneziano, colma di storie e di sorprese. Andremo, poi, alla scoperta delle bellezze sottomarine del lago, tra vegetazione rigogliosa e relitti abbandonati. Angela Rafanelli ci farà scoprire il valore ancestrale del lavoro lento di chi coltiva la terra e alleva animali al pascolo, nel rispetto delta natura. Il viaggio si concluderà al Vittoriale di D’Annunzio, dove Angela Rafanelli insieme allo scrittore e accademico Giordano Bruno Guerri ci mostrerà come storia, letteratura ed estetica si fondano, creando una suggestione unica ed eterna.

