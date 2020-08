RAI 1 – “ LINEA VERDE RADICI “ * PUNTATA DEL 15 AGOSTO 2020, « UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL LAGO D’ISEO E DELL’OLTREPò PAVESE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde Radici. St 2020 – Il lago d’Iseo e l’Oltrepò Pavese. Il viaggio di “Linea Verde Radici” parte dalla più grande isola lacustre d’Italia: Il Monte Isola, nel cuore del lago di Iseo. Sarà lì che, cercando le nostre radici, racconteremo la tradizione secolare dei maestri d’ascia e delle loro barche in legno; ascolteremo la storia di una famiglia che, da generazioni, pesca ed essicca il pesce d’acqua dolce; scopriremo angoli e segreti di alcuni spettacolari borghi lacustri. Ci sposteremo poi nell’Oltrepò Pavese, tra riserve naturali selvagge, vigneti spettacolari, antiche tradizioni monastiche e giovani artisti convertiti all’agricoltura. Luoghi e storie in grado di darci una consapevolezza nuova delle nostre radici, in tutta la loro sorprendente bellezza.

