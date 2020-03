RAI 1 – “ LINEA VERDE “ * PUNTATA DEL 29 MARZO 2020, « DALLA TOSCANA DI PIENZA E BAGNO VIGNONI ALL’UMBRIA DI MONTE VIBIANO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde. St 2020 – I viaggi di Linea Verde: dalla Toscana di Pienza e Bagno Vignoni all’Umbria di Monte Vibiano.

Linea verde non si ferma e non smette di regalare al suo pubblico momenti di evasione, immagini e racconti dei posti più caratteristici e le storie della produttività agricola e dell’artigianato del nostro paese. Dalla Toscana, all’Umbria, passando per le grandi isole. Dalla Costiera Amalfitana all’Abruzzo e al Friuli sarà un grande viaggio, con una rilettura originale del le bellezze, delle tecniche e dei sapori, dalla coltura alla trasformazione in cibo delle materie prime.

