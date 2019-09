RAI 1 – ‘ LINEA VERDE ‘ * PUNTATA DEL 22 SETTEMBRE 2019, « MANTOVA, CITTÀ FAMOSA PER I TORTELLI DI ZUCCA E LA TORTA SBRISOLONA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde. St 2019/20 Mantova: lungo il fiume e sull’acqua. Linea Verde” sarà a Mantova, città ricca di acqua, circondata da tre laghi artificiali, che ne favoriscono l’agricoltura, e famosa per i suoi tesori rinascimentali e per la grande tradizione gastronomica che comprende piatti come i tortelli di zucca e la torta sbrisolona. Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini, accompagnati da Peppone, cercheranno di scoprire gli aspetti più belli e interessanti di Mantova e di svelarne segreti e sapori.

Visiteranno allevamenti di Beluga, dal quale si ricava prezioso caviale, e coltivazioni più tradizionali, come la zucca, fino a perdersi in una distesa di fiori di Loto, per poi addentrarsi tra i monumenti della città che diede i natali al Poeta Virgilio, in un viaggio ricco di scoperte e sorprese.

