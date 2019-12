RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * PUNTATA DEL 7 DICEMBRE 2019, « TERNI, UN TERRITORIO VIVO E DINAMICO CON FABBRICHE GREEN » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde Life. St 2019/20 – Terni. Con Marcello Masi e Daniela Ferolla si scopriranno i nuovi volti di quella che a lungo è stata la città dell’acciaio e che oggi guarda al futuro da nuove prospettive. Si racconterà un territorio vivo e dinamico, con fabbriche green, nuove soluzioni per un’agricoltura sostenibile, un artigianato che trasforma gli scarti in arte. E poi, si mostrerà la straordinaria bellezza della Cascata delle Marmore, dove l’acqua diventa spettacolo ed energia. Non mancherà il giro del gusto, con specialità dolci e salate. E, infine, si scopriranno i segreti delle ciriole, il primo piatto caratteristico della città di San Valentino.

LINK VIDEO