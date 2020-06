RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * PUNTATA DEL 6 GIUGNO 2020, «  ROMA, LA CITTà ETERNA TRA ANTICHITà E TECNOLOGIA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde Life. St 2019/20 – La città eterna: tra antichità e tecnologia. “Linea Verde Life” andrà in onda da Roma con una puntata nella quale antichità, tecnologia, conservazione e sostenibilità corrono sullo stesso binario. È il caso della realtà aumentata applicata all’archeologia, per un turismo esperienziale che consenta al contempo divertimento e conoscenza. Dai luoghi iconici della capitale, ci si sposta poi nelle province per scoprire soluzioni che migliorano la qualità della vita. Come sempre “Linea Verde Life” racconta il verde, la bellezza, il patrimonio, senza tralasciare mai il gusto e l’eccellenza della cucina semplice e tradizionale.

