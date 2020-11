RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * PUNTATA DEL 31 OTTOBRE 2020, « MARCELLO MASI E DANIELA FEROLLA VANNO ALLA SCOPERTA DEGLI ASPETTI MENO NOTI DELLA “SUPERBA”, GENOVA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

St 2020/21 – Genova. Nuovo appuntamento con “Linea Verde Life”, il settimanale di Rai1 che racconta l’Italia virtuosa. Questa settimana Marcello Masi e Daniela Ferolla vanno alla scoperta degli aspetti meno noti della “Superba”, Genova. Vedremo come si raccolgono i “risseu”, i ciottoli per comporre i magnifici mosaici della città ligure e poi una curiosità veramente poco conosciuta, le terme di Nostra Signora dell’Acqua Santa. L’Acquario di Genova questa volta ci farà conoscere un’autentica innovazione in collaborazione con l’Istituto italiano di Tecnologia e poi un dovuto omaggio al ponte San Giorgio, il nuovo ponte sul Polcevera, capiremo meglio come funzionerà la manutenzione. E poi saliremo su un enorme rimorchiatore per vedere come si lavora al porto in modo sostenibile. Non mancherà, naturalmente, un giro fra le leccornie genovesi e la ricetta di Federica De Denaro.