RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * PUNTATA DEL 30 NOVEMBRE 2019, « QUESTA SETTIMANA IL PROGRAMMA è IN FRIULI VENEZIA GIULIA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Rai1 presenta Linea Verde Life – Udine – Questa settimana Il programma farà tappa in Friuli Venezia Giulia. Daniela Ferolla e Marcello Masi, con la partecipazione di Fedenca De Denaro, ci racconteranno Udine. Come sempre, andranno alla scoperta di innovazione, eco sostenibilità e tradizione. E poi non mancherà il consueto giro del gusto, con le sue golose tipicità. Questo e molto altro in una puntata da non perde re. Conducono Daniela Ferolla e Marcello Masi Con la partecipazione di Federica De Denaro Un programma di Marcello Masi, Sara Bonetti, Alessandra Curia, Silvia Liberato, Angelica Marotta, Valeria Marrano, Andrea Pasquini, Isabella Perugini, Sabrina Zappetta Produttore esecutivo Ivano Servi Regia di Andrea Pasquini..

