RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * PUNTATA DEL 30 GENNAIO 2021, « FROSINONE E LA CIOCIARIA » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Linea Verde Life. St 2020/21 – Frosinone e la Ciociaria. “Linea Verde Life” racconta le ricchezze di un territorio unico e poco conosciuto: la Ciociaria. Partendo da Frosinone scopriremo delle eccellenze inaspettate come la raffineria che tratta gli olii esausti, portandoli a nuova vita e ricavandone anche combustibili e bitumi. Poi visiteremo Guarcino, un pittoresco paesino alle pendici dei Monti Ernici che si sta opponendo all’abbandono degli abitanti come accade purtroppo in molti centri minori italiani. Passeggeremo per il bosco intorno alla Certosa di Trisulti scoprendone le antiche bellezze per passare poi alla conoscenza di una razza ovina davvero curiosa, la pecora quadricorna. Non mancherà un’esplorazione dei prodotti gastronomici tipici di questa zona del Lazio.

