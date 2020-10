RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * PUNTATA DEL 3 OTTOBRE 2020, « TAPPA A PALERMO: DAI QANAT, AL RILANCIO DEL MERCATO DI BALLARò » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde Life. St 2020/21 – Palermo. Vivere sostenibile è possibile? Continua il viaggio di “Linea Verde Life” alla ricerca di soluzioni per migliorare la nostra qualità della vita. Marcello Masi, Daniela Ferolla con la partecipazione di Federica De Denaro fanno tappa a Palermo. Dai qanat, opera di ingegneria idraulica costruita in epoca araba, al rilancio del mercato di Ballarò. E poi si parlerà di prevenzione agli incendi e delle attività necessarie per la ripresa floristica di un bosco dopo un rogo. Dei sub entreranno, in azione per recuperare i rifiuti sui fondali ed infine spazio al mermaiding, la nuova pratica sportiva che consiste nel nuotare sott’acqua con una guaina speciale simile alla coda delle sirene.‬ Il giro del gusto, infine, ci farà immergere nei sapori delle eccellenze enogastronomiche siciliane.

